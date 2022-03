Comportement polémique : Adrien Rabiot pourrait être licencié par le PSG

Le milieu de terrain du Paris-Saint-Germain, mis à l'écart depuis plusieurs mois, est convoqué pour un entretien avec la direction. Ce dossier empoisonne la vie du club.

L'entretien préalable va se passer entre la direction parisienne et Rabiot, qui peut être accompagné par un autre salarié du PSG, généralement un représentant du personnel. L'employeur va exposer ses griefs, et le joueur doit s'expliquer. Cependant, il ne faut pas s'attendre à une décision dans la foulée: la loi exige un délai entre deux jours ouvrables et un mois pour notifier la sanction.

La plus grave que risque Rabiot est son licenciement, qui signifierait son départ immédiat du PSG à trois mois du terme de son contrat. Un autre scénario lui serait plus favorable, en cas de blâme, d'avertissement, ou de mise à pied disciplinaire, limitée dans le temps et avec retenue de salaire, qui lui permettront de finir la saison avec le groupe. En revanche, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites par la loi.