Guerre en Ukraine: L’Ukraine affirme avoir frappé un aérodrome militaire russe en Crimée

Le Premier ministre polonais a déclaré que son pays ne fournissait plus d'armement à Kiev car il se concentrait sur son propre armement, dans une déclaration faite quelques heures après que Varsovie a convoqué «d'urgence» l'ambassadeur ukrainien pour protester contre les propos du président Volodymyr Zelensky à l'ONU.

«Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine, car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes», a déclaré Mateusz Morawiecki, interrogé par la télévision privée Polsat News sur le soutien militaire et humanitaire de la Pologne à l'Ukraine malgré le conflit sur les céréales.