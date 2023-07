Et le Findel?: du plus chaotique au moins stressant, les aéroports classés

AirHelp a établi le classement des aéroports européens où les annulations de vols et les retards ont été les plus nombreux au mois de juin.

Vacances d’été riment avec détente. Enfin pas toujours. Avant de pouvoir se poser les doigts de pieds en éventail, celles et ceux qui passent par la case aéroport vivent parfois un véritable enfer avant de pouvoir embarquer.

Non

Non

Oui Non Je ne pars pas en vacances.

AirHelp, une entreprise allemande spécialisée dans les droits des passagers aériens, a classé les dix aéroports européens les plus chaotiques. Pour ce faire, elle a observé le nombre d’annulations de vols et les retards supérieurs à quinze minutes en juin dans les aéroports ayant enregistré plus de 5000 vols pendant ce mois. Pas de signe du Findel parmi le classement: