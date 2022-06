Au Luxembourg : Affaire de plagiat à Strassen: l'artiste chinoise contre-attaque

LUXEMBOURG – L’artiste Jingna Zhang, qui accuse l’étudiant luxembourgeois Jeff Dieschburg de plagiat, s’est attaché les services d’un avocat luxembourgeois.

À gauche, le travail de Jeff Dieschburg, à droite, la photo originale de Jingna Zhang, publiée en 2017.

Près d’une semaine après avoir éclaté, l’affaire présumée de plagiat qui a secoué la 11e Biennale d’art contemporain de Strassen ne désenfle pas. L’artiste Jingna Zhang, qui a accusé l’étudiant luxembourgeois Jeff Dieschburg de s’être approprié son travail, est désormais épaulée par l’avocat Me Vincent Wellens, associé au sein du cabinet NauthaDutilh, à Luxembourg.

«Nous allons entrer en contact avec les différents protagonistes et demander un certain nombre de détails», précise Me Wellens. Parmi les demandes formulées, une s’adresse au jury de l’exposition et exige le retrait de la récompense reçue par Jeff Dieschburg pour son travail, un prix d’encouragement d’une valeur de 1 500 euros.

Expertise toujours en cours

L’autre point de la requête est adressé à l’auteur et demande que le tableau, mis en vente pour la somme de 6 500 euros, ne soit pas commercialisé. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’étudiant luxembourgeois et son avocat rejettent encore les accusations de plagiat et s’appuient sur d’autres exemples de l’histoire de l’art pour justifier le travail de l’étudiant de 22 ans.

«Si la partie adverse est dans le même état d’esprit que lors des derniers jours, nous devrons aller plus loin et porter l’affaire devant les juridictions compétentes. Cette dernière évoque une ''inspiration'', je dirais plutôt qu’il s’agit clairement d’une contrefaçon. Il y a violation des droits d’auteur», a ajouté l’avocat de Jingna Zhang, Me Vincent Wellens.

Le travail en question a été retiré de l’exposition, vendredi dernier, à la demande de Jeff Dieschburg. La Biennale d’art contemporain de Strassen s’est achevée mercredi. Selon le service culturel de la commune, l’expertise demandée pour déterminer s’il s’agit d’un plagiat est encore en cours. Le jury de l’exposition a précisé qu’il ne communiquera pas tant que l’avis juridique ne sera pas rendu.