Le roi d'Angleterre tient à tracer la limite entre son frère et la famille royale, mais dit rester à la disposition des enquêteurs en cas de nécessité.

Affaire Epstein-Andrew : Charles III, «profondément inquiet» et «prêt à aider» la police

Andrew (à gauche) donne visiblement beaucoup de fil à retordre à son souverain de frère, le roi Charles III (à droite). AFP

Le roi Charles III est «profondément inquiet» des allégations visant son frère Andrew ayant émergé de l’affaire Epstein et est «prêt à aider la police» si elle devait l’approcher, a indiqué lundi un communiqué du palais de Buckingham.

«C’est à Andrew Mountbatten-Windsor de répondre aux allégations spécifiques, mais si nous sommes approchés par la police de la Thames Valley (NDLR: qui couvre le domaine de Windsor), nous sommes prêts à la soutenir», ajoute le communiqué du palais.

La police a indiqué plus tôt lundi «examiner» des informations selon lesquelles Andrew aurait transmis en 2010 à Epstein des rapports confidentiels alors qu’il était envoyé spécial au Commerce.