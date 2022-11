Télévision en France : Affaire Lola/Hanouna: la chaîne «C8» mise en demeure

En cause selon le régulateur, des propos de l'animateur vedette de C8 Cyril Hanouna qui «alors que l’instruction judiciaire relative à cette affaire était ouverte, a tenu de façon répétée des propos relatifs tant aux conditions dans lesquelles le procès de la personne mise en examen devait se tenir et à son issue». «Il a en particulier appelé à plusieurs reprises à des procès expéditifs et à des condamnations à perpétuité automatiques dans de tels cas», souligne l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).