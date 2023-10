Accusé de harcèlement, Booba va-t-il finir en prison?

Dans ce courrier adressé au magistrat instructeur dont l'AFP a eu connaissance, Mes David-Olivier Kaminski, Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo listent quatre publications de Booba diffusées sur les réseaux sociaux depuis sa mise en examen et qui constituent selon eux de nouveaux avatars du cyberharcèlement qui vaut à Booba une mise en cause.