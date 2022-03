Affaire Mosley: la vidéo a droit de cité sur le web

La Haute cour de Londres en a décidé ainsi. Max Mosley voulait empêcher la diffusion de la séquence le présentant en pleine séance sadomasochiste avec des prostituées.

Le tabloïd News of the World peut diffuser sur son site Internet la vidéo de la honte. Le journal, à l'origine du scandale, avait publié fin mars dans sa version papier des photos de cette vidéo, dont il avait diffusé des extraits sur son site internet. M. Mosley cherchait à empêcher la diffusion de la vidéo sur ce site jusqu'au procès, prévu en juillet, qu'il a intenté pour atteinte à la vie privée.

Mais le juge David Eady a rejeté la demande de M. Mosley, la vidéo étant déjà largement accessible sur internet. Cette vidéo a été consultée près de 1,5 million de fois en deux jours sur le site du News of the World, avant que le tabloïd ne la retire le 31 mars.

La vidéo a provoqué l'indignation d'organisations juives britanniques dont certaines ont rappelé le passé familial de M. Mosley. Max Mosley est le fils d'Oswald Mosley, fondateur de la British Union of Fascists (BUF) et leader des "chemises noires" britanniques dans les années 1930. La FIA a indiqué mercredi qu'elle convoquerait une assemblée générale extraordinaire dans un délai de six semaines environ pour statuer sur le cas de M. Mosley.