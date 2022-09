Justice en France : Affaire Pogba: une information judiciaire contre X a été ouverte

Les investigations sur les extorsions dénoncées par la star de l'équipe de France de football et de la Juve ont été confiées vendredi à deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Rien ne va plus entre Paul (au centre) et Mathias Pogba (à droite).

«A l'issue des premières investigations, le parquet de Paris a ouvert ce jour une information judiciaire contre X des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec libération avant le septième jour en bande organisée pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime», a précisé la procureure de Paris Laure Beccuau.

À la suite d'une plainte déposée par Paul Pogba le 16 juillet auprès du parquet de Turin, une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Paris le 3 août «des chefs d'extorsion en bande organisée et tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime», indique la procureure. Cette enquête portait «sur différents faits dont M. Pogba aurait été victime entre mars et juillet 2022», selon le communiqué.