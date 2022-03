Face au dollar : Affecté par la Catalogne, l'euro continue à baisser

L'euro baissait face au dollar mardi, toujours affecté par le référendum de dimanche en Catalogne, où une grève générale est organisée alors que le fossé semble se creuser de plus en plus avec Madrid.

L'euro, affecté par la Catalogne, continue à baisser face au dollar.

Vers 6h GMT (8h à Paris), l'euro valait 1,1699 dollar contre 1,1733 dollar lundi vers 21h GMT et 1,1818 dollar vendredi soir. La monnaie unique remontait un peu en revanche face à la devise japonaise, à 132,39 yens contre 132,25 yens lundi soir. Le billet vert aussi progressait face à la monnaie nippone, à 113,17 yens pour un dollar contre 112,71 yens la veille au soir. Le référendum auquel ont participé de très nombreux Catalans a ouvert la crise politique la plus profonde traversée par l'Espagne depuis le rétablissement de la démocratie dans le pays en 1977 et ajoute une crainte supplémentaire sur l'euro qui survient juste après le résultat décevant des élections allemandes, selon les analystes.

La Catalogne, une région grande comme la Belgique où vivent 16% des Espagnols, fournit un cinquième de la richesse du pays. La semaine dernière, la Banque d'Espagne avait mis en garde contre les "risques" pour la croissance économique que représentent les "tensions politiques" dans cette région. La grève de mardi avait dans un premier temps été convoquée par des syndicats minoritaires. Mais, après les brutalités et les violences policières ayant amené dimanche plus de 800 personnes à solliciter une assistance médicale, les syndicats majoritaires dans la région ont décidé d'y adhérer ainsi que les associations et les partis indépendantistes.

Jour férié en Chine

La grève doit notamment toucher le port de Barcelone, les universités publiques, les transports, le musée d'Art contemporain (MACBA), l'Opéra, la cathédrale de la Sagrada Familia et même l'équipe du FC Barcelone qui ne s'entraînera pas. Le dollar de son côté était soutenu par la publication lundi de statistiques meilleures que prévu sur l'indice manufacturier et la construction dans le pays. Le billet vert continuait par ailleurs à profiter des propos tenus la semaine dernière par la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen, qui s'est montrée davantage prête à relever les taux directeurs de l'institution que ce qu'attendaient les marchés.

Vers 6h GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique, à 88,36 pence pour un euro, et baissait face au dollar, à 1,3240 dollar pour une livre. La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1444 franc suisse pour un euro ainsi que face au billet vert, à 0,9783 franc suisse pour un dollar. La devise chinoise, qui n'avait pas été échangée lundi à cause d'un jour férié affectant le marché des changes, ne l'était pas non plus mardi pour la même raison. Elle valait 6,6528 yuans pour un dollar vendredi à 15h30 GMT. Le bitcoin valait 4.309,05 dollars contre 4.393,56 dollars lundi, vers 21h GMT, selon des données compilées par Bloomberg.