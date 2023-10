Afghanistan: Un nouveau séisme, de magnitude 6,3 frappe la ville d’Hérat

Le séisme s’est produit à 8 h 06 locales (03 h 36 GMT) avec un épicentre à 33 kilomètres de la ville d’Hérat, dans la province du même nom où un millier de personnes ont été tuées dans un séisme début octobre. Le 7 octobre , des villages entiers ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3, causant plus de mille morts, dont à 90% des femmes et des enfants, selon l’Unicef. Un autre séisme important le 11 octobre, dont l’épicentre a été détecté à environ 30 kilomètres au nord d’Hérat, a créé la panique dans une population traumatisée et fait au moins un mort et une centaine de blessés.