Sur «C8» : Afida Turner fait son show et défonce Loana

La bimbo de 45 ans a une nouvelle joué la provoc' dans l'émission «Chez Jordan» sur C8 vendredi. Elle a livré une interprétation très sexy du titre «Etienne» et a dézingué la gagnante du premier «Loft».

Quand Jordan lui a demandé son avis sur Loana, Afida Turner a immédiatement balayé la question: «On ne joue pas dans la même division, des gens comme ça ne m'intéressent pas», a-t-elle rétorqué. «Des gens à qui on a tout donné, sans talent, et qui se défoncent, ça ne m'intéresse pas parce que nous, on va au charbon», a-t-elle ajouté, insistant sur le fait qu'elle n'était «pas venue faire la promotion des gens d'il y a 20 ans qui se défoncent».