Polémique: «Africa Power»: la une du journal «Marca» est-elle raciste?

Racisme ou maladresse? Le journal espagnol Marca suscite un nombre important de critiques aves sa une censée rendre hommage à plusieurs joueurs du Real Madrid. Après la signature de l'Allemand Antonio Rüdiger et du Français Aurélien Tchouaméni, le journal pro-madrilène s'est focalisé sur un des points communs d'une partie du vestiaire: les origines africaines. D'où le titre très explicite: «Africa Power».

En plus des deux recrues, les Français Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga ainsi que l'Autrichien David Alaba sont mis en avant. Tous internationaux européens et nés en Europe pour la majorité d'entre eux (NDLR: Camavinga est né en Angola mais est arrivé en France alors qu'il était bébé), ces joueurs seraient donc pour Marca l'incarnation de l'appétence du dernier vainqueur de la Ligue des champions pour les joueurs «africains».