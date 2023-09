Afrique du Nord: Au moins 632 morts dans un puissant séisme au Maroc

Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi a samedi a fait 632 morts et 329 blessés, selon nouveau bilan officiel du ministère de l’Intérieur.

Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère, précisant que le séisme a causé l’effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d’al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Les autorités «ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées», a ajouté le communiqué de l’Intérieur. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs villes.