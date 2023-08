Afrique du Sud: Au moins 52 morts dans un incendie à Johannesburg

Au moins 52 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dans un incendie qui a dévasté un immeuble de cinq étages, dans le centre de Johannesburg, jeudi matin, a-t-on appris auprès des services de secours de la ville. Un précédent bilan faisait état de 20 morts et 43 blessés, les médias locaux évoquaient eux 38 décès.

Les pompiers ont maîtrisé l'incendie, le bâtiment a été évacué et des opérations de recherche des sinistrés ont été lancées. Des images de camions de pompiers et d'ambulances entourant l'immeuble rouge et noir aux fenêtres noircies tournaient en boucle sur les chaînes locales de télévision.