Afrique du Sud: Le touriste prend une balle, un Luxembourgeois lui sauve la vie

Son histoire a fait le tour du monde. Walter Fischel, un Américain de 55 ans, a failli perdre la vie dans un township du Cap, en Afrique du Sud, dans la nuit de vendredi à samedi. Son GPS l'a fait passer à l'intérieur d'une zone réputée pour son insécurité, avant que quatre hommes ne forcent son véhicule pour le détrousser et lui tirer en plein visage.

Laissé pour mort, le touriste américain a tout de même trouvé la force d'atteindre l'hôpital, avant d'être redirigé – grâce à son assurance santé – vers le Rondebosch Medical Centre, un établissement privé où officie le Dr. Denis Allard, Luxembourgeois installé depuis 25 ans en Afrique du Sud. «Il était stable. Nous avons donc pu l'opérer le lendemain, une fois les démarches avec son assurance américaine finalisées», raconte à L'essentiel le spécialiste en traumatologie et en soins d'urgence.

Opéré pendant 4h30, l'homme a pu bénéficier de l'expertise du médecin luxembourgeois, dont le rôle consistait principalement à effectuer une trachéotomie en fin d'opération. «Le stabiliser, c'était mon job», glisse le Dr. Allard, qui décrit une opération d'une «fracture pas simple avec un morceau de mâchoire qui flotte» et un patient «courageux», qui devait déjà quitter l'hôpital ce jeudi!

Israël, Thaïlande, Afrique du Sud, le destin de Walter Fischel

Pour autant, pas question pour l'ancien élève de l'Athénée de faire de l'Afrique du Sud une destination sulfureuse, où les touristes risqueraient leur vie à chaque coin de rue. «Je ne serais pas resté si c'était le cas… C'est le premier voyageur touché par balle que je soigne. Il faut simplement éviter les townships». Qui plus est, les autorités locales ont pris l'affaire très au sérieux et réagi pour qu'une telle mésaventure ne se produise plus.