Qu'est-ce que le kala-azar, cette maladie méconnue et mortelle des zones arides?

En Afrique de l'Est, le redoutable kala-azar, transmis par des moucherons, fait de plus en plus de ravages chez les populations pauvres. Les autorités sont démunies.

Harada Hussein Abdirahman, une grand-mère kényane, a mis un an avant d'être diagnostiquée. Infectée par le kala-azar, elle a survécu mais a perdu une partie de son audition. AFP

Pendant près d’un an, un kala-azar mal diagnostiqué a laissé Harada Hussein Abdirahman aux portes de la mort. La Kényane, malgré l’épreuve qu’elle a traversée, peut toutefois s’estimer chanceuse d’avoir survécu, tant cette maladie méconnue (lire encadré) fait des ravages dans les régions africaines arides.

Harada Hussein Abdirahman, une grand-mère de 60 ans, pense avoir été infectée pendant qu’elle gardait du bétail dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya. Ce territoire presque aussi grand que la Belgique, frontalier de la Somalie et de l'Éthiopie, est un important foyer du parasite. Mais il ne compte que trois établissements capables de traiter le kala-azar.

La sexagénaire a donc d’abord dû s’en remettre à un pharmacien local qui, pendant un an, l’a traitée contre la dengue et le paludisme. «Je pensais que j’allais mourir», confie-t-elle. «C’est pire que toutes les maladies qu’ils pensaient que j’avais.» Après cette longue épreuve, elle s’est finalement vu diagnostiquer le kala-azar. Elle a perdu une partie de son audition du fait des puissants traitements qu’elle a dû prendre pour s’en débarrasser.

Mortelle dans 95% des cas Autre nom de la leishmaniose viscérale, le kala-azar – qui signifie «fièvre noire» en hindi – est dû à un parasite transmis par des moucherons, qui provoque fièvre, perte de poids et hypertrophie de la rate et du foie. C'est la forme la plus sévère de leishmaniose. Et, après le paludisme, une des maladies parasitaires les plus meurtrières au monde. En l’absence de traitement, 95% des malades succombent. L’Organisation mondiale de la santé recense chaque année 50 à 90 000 cas de kala-azar dans le monde, un chiffre minoré car elle estime qu’à peine 25 à 45% des cas lui sont communiqués. Plus des deux tiers des malades se trouvent en Afrique de l’Est.

Réchauffement climatique en cause

Sous l’effet notamment du réchauffement climatique, le kala-azar s’étend à des zones du Kenya jusqu’ici épargnées et y devient endémique. D’après le ministère kényan de la Santé, 3 577 cas ont été recensés dans le pays en 2025, plus du double de l’année précédente (1 575 malades). Jusqu’à 6 millions de personnes y sont exposées au Kenya, estiment les autorités.

«Très peu d’établissements» au Kenya «ont les capacités de diagnostiquer et traiter la maladie», observe le Dr Paul Kibati, de l’ONG médicale Amref. Les agents de santé doivent en outre être formés au kala-azar, poursuit-il, car les erreurs de diagnostic et de traitement peuvent être graves, comme l’atteste l’exemple de Harada Hussein Abdirahman, voire fatales.

Dernier problème, de taille: un malade peut passer jusqu’à 30 jours à l’hôpital avant guérison, pour une facture pouvant atteindre 100 000 shillings kényans (environ 600 francs) hors médicaments. Une somme inaccessible pour bon nombre d’habitants du comté de Mandera.

«Nous nous attendons à davantage de cas lorsque les pluies commenceront» Dr Paul Kibati, de l’ONG médicale Amref.

Le kala-azar, dont les dommages sont aggravés par la malnutrition et l’affaiblissement du système immunitaire, «touche surtout les plus pauvres», estime le Dr Kibati. Le phlébotome se réfugie dans les fissures des maisons en terre mal crépies, les termitières et les crevasses du sol.

L’insecte se multiplie pendant la saison des pluies après une sécheresse prolongée. Or le nord-est du Kenya, ainsi que des régions voisines d'Éthiopie et de Somalie, ont connu ces derniers mois une sécheresse dévastatrice. Le pire semble donc à venir. «Nous nous attendons à davantage de cas lorsque les pluies commenceront», soupire Paul Kibati.

