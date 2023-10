Concert au Luxembourg: Afrokillerz a assuré une soirée club à la Rockhal

En guise de préchauffe, Nydee, Ems, Svntos et un set bien chaloupé de Phaphane. Le public avait déjà bien dansé quand Afrokillerz a débarqué sur le coup des 3 heures du matin pour en remettre une couche. Leur set a démarré sur une splendide démonstration aux percussions de Safari pendant que Landz assurait aux platines.

Leur son fusionne le meilleur de deux mondes, le timbre actuel de la house et de la tech et des rythmes africains puisant leurs racines en Angola et au Cap-Vert. Le tout lacéré de sifflets qui ont rythmé les pas du public jusqu’à 5h du matin.