Guerre en Ukraine: L'Afrique du Sud a livré des armes à la Russie, accuse l’ambassadeur américain

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé dimanche avoir eu «la promesse» de l'armée russe de recevoir plus de munitions et d'armements, après avoir menacé de se retirer de la ville ukrainienne de Bakhmout, faute de plus de soutien. «Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat (...). On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations», a indiqué Evguéni Prigojine dans un message audio publié par son service de presse.