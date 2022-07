Rugby : Agé de 41 ans, l'ancien capitaine du pays de Galles est atteint de démence

«Tout ce que je veux, c'est mener une vie heureuse et normale. Mais ça m'a été enlevé et je ne peux rien faire» a déclaré Ryan Jones, atteint de démence précoce.

«J'ai l'impression que mon monde est en train de s'écrouler. Et je suis vraiment effrayé», a confié l'ancien troisième ligne centre du pays de Galles, Ryan Jones, aux 75 sélections, dont 33 comme capitaine.

«J'ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros, mais je n'en suis pas un. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis le produit d'un environnement où tout tourne autour d'être fonctionnel et performant. Je ne suis plus capable d'être performant comme je le devrais», a-t-il raconté.