Politique au Luxembourg: Des agents privés pour sécuriser nos rues? «Cela ne fonctionne pas»

«Sur la sécurité, nous privilégions une approche globale», ont rappelé Djuna Bernard et Meris Sehovic, coprésidents des Gréng. Ils ont présenté, lundi, les propositions du parti écologiste en la matière. «Nous insistons sur trois piliers: prévention, police, et justice», précise la députée, qui rappelle que son parti se montre déjà actif sur ses sujets, via ses ministres Henri Kox (Sécurité intérieure) et Sam Tanson (Justice).