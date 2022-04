Laura Zuccoli : «Agir pour réduire les inégalités à l'école»

LUXEMBOURG – L’ancienne présidente et directrice de l’ASTI est l’invitée de la «Story» sur «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Laura Zuccoli a dirigé l'ASTI pendant douze ans.

Suite au projet de loi présenté le 2 septembre 2021, par le gouvernement, permettant aux résidents étrangers de s’inscrire sur les listes électorales communales, l’ASTI a entrepris de travailler avec les communes, afin de favoriser l’information locale et d'inciter les gens à s’inscrire ou à se présenter comme candidat.

Au sujet de l'éducation, Laura Zuccoli explique que les résultats du rapport de l’éducation nationale sont «très alarmants». Elle constate que les enfants issus de milieux plus modestes subissent un désavantage croissant vis-à-vis des enfants nés dans des familles aisées. L’ASTI prend ces problèmes très au sérieux et met en place des programmes d’accompagnement scolaire, d’alphabétisation et d’encadrement pour aider ces enfants défavorisés.

«Je ne pense pas que je pourrai m’arrêter à m’engager, ce n’est pas dans ma nature», ajoute Laura Zuccoli. Malgré le départ imminent à la retraite de son mari, l’ex-présidente de l’Association de soutien aux travailleurs ne compte pas se reposer de si tôt. Elle anime un projet qui accompagne des personnes dans la recherche d’emploi et fait toujours partie du conseil d’administration de l’ASTI.

Membre du conseil d’administration de l’ASTI, Laura Zuccoli pense que l’accès au marché du travail n’est pas le même pour toutes les personnes qui arrivent au Luxembourg. «Il y a des gens qui n’ont pas le passeport européen et qui sont soumis à la loi de l’immigration, qui est beaucoup plus restrictive».

L’ancienne présidente de l’association préférerait une politique d'immigration plus souple. Elle souhaiterait faciliter cet accès en donnant des permis de travail provisoire aux immigrés sans passeport européen.

«Pour certains secteurs, on a besoin de main-d’œuvre, on pourrait s’imaginer donner des permis de travail à des personnes qui viennent de pays hors de l’Union, et si ça marche on leur donne l’autorisation», ajoute-t-elle, avant de rappeler que les lois d’immigration sont trop strictes à son goût.

La gouvernance a changé cette année à l’ASTI. Après douze ans de présidence, Laura Zuccoli a passé le flambeau au mois de janvier, à Evandro Cimetta, à la tête de l’ASBL. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’ASBL est un acteur important. L’ASTI coordonne le bénévolat et met en place une formation pour ceux qui veulent accompagner des réfugiés, notamment dans la recherche d’un emploi. «Il faut dire le Luxembourg est l’un des pays qui accueille, proportionnellement, le plus de réfugiés ukrainiens», précise Laura Zuccoli.

L’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) a été créée en 1979 et a pour but de développer des projets sur la thématique du vivre ensemble au Luxembourg. «On essaye d’en déduire des conclusions que nous formulons en revendications politiques, voire en propositions politiques, pour qu’il y ait des changements», assure Laura Zuccoli, directrice et présidente de l’ASBL, pendant douze ans.

Au quotidien, les actions de l’association ne sont pas toujours faciles à mener. «Nous nous heurtons bien sûr à des réticences. Vivre au Luxembourg dans une société très multiculturelle, cela représente des défis», ajoute-t-elle. Heureusement, l’ASTI peut compter sur l’engagement de plus de 300 bénévoles actifs. «On a beaucoup de bénévoles à la retraite, mais qui travaillent jusqu'à 25 heures par semaine pour nos causes».

