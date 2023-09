Agressé au spray au poivre et dépouillé à Differdange

De la Focaccia des marques Delhaize et Boni Selection ont été retirées des rayons pour une possible présence de Listeria monocytogenes. Le lot 3250 de la marque Boni, vendu entre le 8 et le 16 septembre, et 3250 de la marque Delhaize, vendu entre le 12 et le 15 septembre, sont concernés par ce rappel. «D’autres produits de type Focaccia sont susceptibles d'être rappelés lors des prochains jours», prévient l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.