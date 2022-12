Kehlani : Agressée sexuellement durant un concert

L’artiste de Rn’B, 27 ans, nominée aux Grammy Awards en 2016 pour la mixtape «You Should Be Here» et en 2018 pour le single «Distraction», s’est exprimée par écrit, après avoir expliqué n’avoir pas voulu publier plusieurs vidéos qu’elle avait enregistrées et où on la voyait «en pleurs, très en colère et bouleversée». «Je me fiche de savoir à quel point vous considérez ma musique, mes performances, mon plaisir de danser avec des amis dans les clubs comme sexy. Cela ne donne à aucun d’entre vous le droit de franchir la limite, comme glisser vos mains sous ma jupe et tirer mes sous-vêtements pour toucher mes organes génitaux, alors que je suis escortée à travers la foule après avoir joué», peut-on lire dans son message, qui a été supprimé. «Cette histoire m’a retourné le bide. En tant que victime d’agression sexuelle, j’en ai le souffle coupé», a-t-elle encore ajouté.