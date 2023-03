Football au Luxembourg: Agressés par les supporters de l'équipe adverse

Il était aux alentours de 18h40 dimanche soir quand l'agression s'est produite à la fin du match de BGL Ligue opposant le FC Differdange et l'US Mondorf: deux jeunes hommes ont été pris à partie, menacés et dépouillés par un groupe de supporters de l'équipe adverse sur le parking du Parc des Sports, indique la police, qui ne précise pas qui, des agresseurs et des victimes, supporte quelle équipe.