Deux élèves de 12 et 13 ans ont été poignardés dans leur collège à Londres. L'un d'eux est dans un état grave. Un suspect de 13 ans a été arrêté.

La police a trouvé deux élèves poignardés dans un établissement scolaire de Londres. Ben Whitley/PA Wire/dpa

Deux collégiens de 12 et 13 ans ont été hospitalisés, dont l’un dans un état grave, après avoir été poignardés mardi dans leur établissement scolaire du nord-ouest de Londres, selon la police qui a annoncé l’arrestation d’un adolescent. Le suspect, âgé de 13 ans selon des informations préliminaires, a été arrêté plusieurs heures après les faits, et l’arme a été retrouvée, a indiqué la Metropolitan Police.

«À ce stade nous restons dans l’expectative quant aux motivations de cette attaque», a déclaré Luke Williams, un responsable de la police. «Cependant, compte tenu des circonstances, l’enquête est maintenant menée par des officiers de la police antiterroriste», a-t-il ajouté. Il a ajouté que l’attaque n’avait pas à ce stade été qualifiée en «incident terroriste», et que la police ne cherchait pas d’autres personnes que l’adolescent arrêté.

Un blessé dans un état «très grave»

L’agression s’est produite à la mi-journée, à Kingsbury High School, un collège situé dans le quartier de Brent. Les secours et la police sont intervenus sur les lieux après avoir été avertis qu’un adolescent de 13 ans avait été agressé à l’arme blanche. Arrivés sur place, vers 12h40 (13h40 au Luxembourg), ils ont découvert qu’un autre garçon, âgé de 12 ans, avait également été poignardé.

«Nous avons conduit un patient à l’hôpital et l’autre, en priorité, vers un centre spécialisé en traumatologie grave», a expliqué un porte-parole des services d’ambulances. Aucune autre précision n’a été apportée sur l’état des deux victimes, mais le responsable de la police a indiqué qu’il était «très grave». «Nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes», a réagi la direction de l’établissement, ajoutant que la situation était «désormais sous contrôle».

Le Royaume-Uni, et sa capitale Londres en particulier, sont confrontés depuis des années au fléau des agressions à l’arme blanche entre adolescents, parfois liées à la culture des gangs, tandis que les syndicats d’enseignants dénoncent de manière plus générale une hausse de la violence en milieu scolaire. La semaine dernière, un adolescent de 15 ans a comparu devant un tribunal au Pays de Galles, accusé de tentative de meurtre sur une enseignante qu’il avait attaquée avec un couteau de cuisine.

