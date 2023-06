Après l'agression d'une ado, les débats s'enflamment en ligne

«Une mise au point». Dans un long communiqué diffusé sur Facebook, la direction du Lycée Josy Barthel de Mamer (LJBM) est sortie de sa réserve mardi soir. Quinze jours après l'agression filmée, dans la capitale, d'une adolescente de 14 ans scolarisée au lycée Aline Mayrisch par l'une de ses élèves, l'établissement a tenu à répondre aux commentaires qui déferlent sur les réseaux sociaux. «Je suis pour le débat public mais si on diffuse des informations fausses je ne suis plus d'accord», confiait mercredi le directeur du LJBM Claude Christnach à L'essentiel.

Alors qu'une enquête de police est en cours, le lycée a voulu démentir les accusations selon lesquelles il n'aurait pas réagi à l'agression et a évoqué, avec l'accord des parents selon le directeur, le parcours de l'auteur de l'agression. «On a pu lire des jugements rapides sur les réseaux sociaux. Comme souvent, ces images ne montrent pas toute la vérité, écrit le communiqué. Il n’est dit nulle part que la jeune fille est en classe 7e, qu’elle est populaire, qu’elle est même déléguée de classe et qu’elle n’a jamais vraiment fait parler d’elle sur le plan disciplinaire. Elle a été harcelée pendant des mois par d’autres jeunes. (...) De la violence verbale et physique sous différentes formes, en passant par le fait d’être exposée sur Tiktok, jusqu’à devoir donner de l’argent. Cela ne figurait nulle part sur Facebook», dénonce le Lycée qui assure avoir réagi avec fermeté mais aussi conformément à ses valeurs. «On a fait un conseil de discipline. On a pris les mesures adaptées pour que cela ne se reproduise plus», lance Claude Christnach qui appelle au calme.

«Ce qui s'est passé est très grave, impardonnable»

Mais la publication du lycée, n'a pas été du tout du goût de la mère de la victime qui a demandé dès mardi soir à l'établissement de retirer le post. «J'ai été surprise que le lycée manifeste de l'empathie pour la fille qui a harcelé ma fille. On la décrit comme un petit ange. Ma fille est traumatisée, mes deux autres filles aussi. Elle n'a toujours pas pu revenir à l'école. Le message du Lycée peut laisser entendre que ma fille aurait fait quelque chose auparavant contre l'aggresseuse. Ce n'est pas vrai. Elle ne la connaissait que de vue, assure la mère de la victime. Le Lycée m'assure que cela n'arrivera plus mais je n'y crois pas. Je ne suis pas prête à pardonner. Même si elle a été harcelée, cela ne justifie pas. cela ne lui donne pas le droit d'harceler quelqu'un d'autre», poursuit la mère.

«Ce qui s'est passé est très grave, impardonnable, et cela n'excuse rien, répond Claude Christnach qui cherche à «comprendre» pour que cela n'arrive plus. «J'ai lu des appels à l'auto-justice. C'est incroyable et contraire à l'état de droit. Il faut laisser faire leur travail à la justice et à l'école. Il n'y a pas de solution facile dans une situation complexe. Aussi graves sont les actions dont on parle, il s'agit d'une gamine de 14 ans», poursuit le directeur qui appelle à réfléchir plus largement aux problématiques liées à l'impact des réseaux sociaux dans ce type d'affaire.