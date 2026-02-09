Un homme armé a menacé des policiers dans la zone piétonne de Trèves. La police a alors fait usage de ses armes à feu.

La police a tiré sur un homme qui se trouvait samedi après-midi avec un couteau dans la zone piétonne de Trèves. Florian Blaes/Blaes/dpa

De nouveaux détails sont disponibles après l'intervention de la police, qui a fait usage de ses armes à feu samedi après-midi dans le centre-ville de Trèves. Comme la police et le parquet l'ont communiqué lundi midi, une procédure d'enquête a été ouverte contre l'homme de 34 ans pour suspicion de tentative d'homicide volontaire.

Selon la police, de nombreux appels d'urgence de passants ont déclenché l'intervention. Ceux-ci avaient signalé qu'un homme, un couteau de cuisine en main, se trouvait dans le secteur de la Simeonstraße, une rue du centre-ville, s'adressait aux passants et se dirigeait vers eux. Plusieurs patrouilles se sont alors précipitées dans la zone piétonne entre le Kaufhof et l'ancien Karstadt.

Sur place, les agents ont, selon leurs propres déclarations, demandé à plusieurs reprises à l'homme de déposer le couteau. «Le prévenu n'a pas obtempéré», peut-on lire dans le communiqué. Au lieu de cela, il aurait sorti de sous sa veste un autre grand couteau, d'une longueur de lame d'environ 23 centimètres, et aurait couru vers les agents qui se tenaient à quelques mètres de là, tout en faisant des mouvements de poignard.

Enquête en cours

Les policiers auraient alors tiré deux coups de feu avec leurs pistolets de service dans les jambes de l'homme. Il a été touché au pied et à la jambe, «est tombé au sol et a pu être maîtrisé».

Les agents auraient immédiatement prodigué les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours. L'homme de 34 ans a été transporté à l'hôpital et opéré le jour même. Il se trouve en soins intensifs et son état est stable, selon les informations actuelles. D'après les agents, personne d'autre n'a été blessé.

Selon l'évaluation du parquet de Trèves, il est «hautement probable que le prévenu ait couru vers les agents avec le couteau dégainé pour les poignarder». C'est pourquoi une enquête pour tentative d'homicide volontaire est en cours.

La police recherche un témoin La police demande aux témoins de se manifester. En particulier un homme qui, peu avant l'usage des armes à feu, aurait averti les agents en leur disant: «Attention, il a une machette». Le témoin recherché est décrit comme suit: Un homme avec de grandes lunettes de soleil foncées et voyantes

Cheveux courts et foncés, partiellement grisonnants

Veste à capuche rouge avec une bande foncée sur la manche

Pantalon foncé avec des applications rouges

Baskets noir et rouge avec des éléments blancs

Sac à dos clair

Objet vert voyant dans la main (éventuellement un bonnet ou une bouteille) Les personnes qui peuvent donner des informations sur le comportement du suspect avant l'intervention de la police ou qui se sont senties menacées entre le Hauptmarkt et la Porta Nigra sont également priées de prendre contact avec la police judiciaire de Trèves. Les indices, photos ou vidéos peuvent en outre être soumis via le portail d'information de la police de Rhénanie-Palatinat.

