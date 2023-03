Agression dans un bus de la capitale: un suspect toujours en fuite

Une tentative de vol avec violence a eu lieu mardi vers 16h20 dans un bus, à un arrêt situé route de Longwy à Luxembourg-Merl, indique la police grand-ducale ce mercredi. Une personne a été retrouvée blessée dans le bus et a dû être transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Quatre suspects ont été pris en chasse par plusieurs unités de police sur le boulevard Prince Henri. Trois des jeunes hommes, dont deux mineurs, ont finalement été interpellés et conduits au poste de police pour la suite des opérations. Une enquête a été ouverte contre le quatrième, actuellement en fuite, précisent les autorités.

Sur ordre du parquet, les deux auteurs présumés mineurs ont été envoyés au centre socio-éducatif de Dreiborn, tandis que le suspect adulte a été arrêté et présenté ce mercredi matin au juge d'instruction.

Un couple alcoolisé en vient aux mains à Ettelbruck

D'autre part, la police a interpellé mardi vers 16h, en gare d'Ettelbruck, un homme violent qui s'en était pris à une femme et l'avait frappée au visage. Un couteau a été trouvé sur l'agresseur et saisi lors d'une fouille corporelle, en plus d'une petite quantité de cocaïne.