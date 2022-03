En France – Yvan Colonna est toujours dans le coma

La garde à vue de l’agresseur d’Yvan Colonna a été levée dimanche et une information judiciaire va être ouverte pour «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste», a annoncé le procureur national antiterroriste lors d’une conférence de presse.

Le Parquet va requérir la mise en examen de Franck Elong Abe, 35 ans, et son placement en détention provisoire, a indiqué Jean-François Ricard, qui a souligné qu’il s’agissait du «cinquième» crime terroriste commis dans un établissement pénitentiaire en France depuis 2016. L’enquête s’attachera à «retracer avec la plus grande minutie le parcours en détention» de l’agresseur, «déterminer la totalité de ses contacts notamment parmi les personnes partageant son idéologie» et «éclaircir les éventuelles interactions (...) susceptibles d’avoir joué un rôle dans les faits», a précisé M. Ricard.