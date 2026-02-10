Avant l'agression mortelle d'un contrôleur de train en Allemagne, le suspect domicilié au Luxembourg aurait eu un autre comportement agressif, le jour des faits. Selon les informations du Spiegel (article payant), l'homme de 26 ans aurait déjà été expulsé dans la matinée d'un TGV en provenance de France à Kaiserslautern, avec l'aide de la police fédérale, après avoir donné un coup de pied dans une porte.

Selon nos confrères, ce sont les contrôleurs qui ont sollicité les autorités. Aucune poursuite pénale n'a été engagée après cet incident, car la porte n'a pas été endommagée et l'homme – contrairement à la situation de l'agression ultérieure – avait un billet. Lors d'un contrôle le soir même, le contrôleur Serkan C. a surpris le Grec en train de frauder dans un train régional express près de Landstuhl. Lorsqu'il a voulu l'expulser du train pour cette raison, ce dernier a violemment frappé l'employé de la compagnie ferroviaire. La victime est ensuite décédée d'une hémorragie cérébrale, a indiqué la justice.

Des milliers d'agressions chaque année

Serkan C. travaillait depuis quinze ans pour la Deutsche Bahn. Il vivait à Ludwigshafen. Ses amis et collègues le décrivent comme une personne serviable et aimable. Âgé de 36 ans, il était père célibataire de deux fils de 11 et 13 ans. Le suspect est en détention provisoire et continue, selon le Spiegel, de garder le silence sur les faits qui lui sont reprochés.

Selon la Deutsche Bahn, il y a eu en 2025 plus de 3 000 agressions dans les trains et gares, soit environ huit par jour. La moitié des attaques visent, selon la compagnie, les employés du transport régional. Le syndicat des chemins de fer et des transports en compte 4 000 par an. Parmi ses revendications, une caméra-piéton avec enregistrement sonore, la présence de deux agents dans les trains et un concept de sécurité ancré dans le plan de transport local.

