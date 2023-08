Un homme tué dimanche après une agression

Un quinquagénaire a été tué dimanche matin dans un quartier populaire de Rennes après avoir été blessé au cou et deux hommes ont été interpellées et placés en garde à vue, a-t-on appris lundi auprès du procureur de la capitale bretonne.

Plaie au cou

Un magistrat du parquet de Rennes s'est rendu sur les lieux du drame et a saisi la sûreté départementale d'une enquête criminelle pour homicide volontaire. Deux hommes, dont le requérant, nés en 1966 et 1971, ont été interpellées et placés en garde à vue, selon la même source.