Petit, il voulait «être policier», il est devenu agriculteur

Depuis la fin de ses études en 2020, Sam travaille dans l’exploitation agricole de sa famille, spécialisée dans les vaches laitières à Rambrouch. Comme beaucoup de ses pairs, il a étudié au Lycée technique agricole d’Ettelbruck. «J’aurais pu m’inscrire en Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) mais j’ai préféré faire un Diplôme de technicien (DT) car il y avait un peu plus de maths», détaille-t-il. Malgré tout, le métier «s’apprend beaucoup sur le tas. Il faut savoir gérer les cultures, s’occuper des animaux, faire la comptabilité, entretenir les machines… En été, on est dans les champs et en hiver on a du temps pour faire des transformations sur l’exploitation», explique Sam.