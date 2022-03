Agyness Deyn, le top qui donne le ton aux filles

Cette ex-serveuse explose le glamour, fait de l’ombre

à Kate Moss et lance des coupes grunge-punk copiées partout.

Comment Agyness Deyn, ex-serveuse de 25 ans, est-elle devenue une icône stylistique mondiale? Ses cheveux peroxydés et ses sourcils noirs cartonnent.

Cette simplicité ne l’a pas empêchée d’être choisie en 2008 pour incarner la nouvelle ligne de maquillage Shiseido, en remplacement d’Angelina Jolie. Agyness vient aussi de détrôner Kate Moss chez Burberry. Angélique et sexy, Agyness a une fraîcheur et surtout du style.

Elle semble être le fer de lance d’une nouvelle vague de mannequins, moins éthérées, plus habitées. Il faut dire que le top anticonformiste chante également. Sa renommée est due aussi à ses tee-shirts à messages mi-punk, mi-disco que la Britannique a créés et qu’elle porte lors des backstages. Ceux-ci ont fait exploser ses ventes et sa renommée!