Israël autorise l’entrée d’aide humanitaire dans Gaza depuis l’Egypte

En recevant le chancelier allemand Olaf Scholz au Caire, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a tenu son discours le plus virulent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. Le conflit a fait des milliers de morts des deux côtés et un million de déplacés dans le petit territoire palestinien, pilonné par Israël depuis douze jours. Une majorité d’entre eux sont réfugiés dans le sud, près de l’Égypte.

Le Caire accepte de «recevoir les Gazaouis les plus vulnérables, ceux qui ont besoin de soins», comme c’était le cas jusqu’avant la guerre, «mais on ne transférera pas la responsabilité d’Israël à l’Égypte». «En tant que force occupante, c’est à Israël de garantir la sécurité des civils» de Gaza, a expliqué Sameh Choukri. À la question de créer de nouveaux réfugiés palestiniens – 760 000 ont fui ou ont été expulsés lors de la création d’Israël, en 1948 –, s’ajoute pour l’Égypte la question sécuritaire. «En déplaçant les Palestiniens dans le Sinaï, on déplace la résistance et le combat en Égypte», a dit Abdel Fattah al-Sissi. Et si des attaques des groupes armés palestiniens sont lancées depuis l’Égypte, «Israël aura alors le droit de se défendre et frappera le sol égyptien».