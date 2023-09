Le Luxembourg fournit une aide de 600 000 euros au Maroc et à la Libye

D'après le dernier bilan, près de 3 000 personnes sont décédées et plus de 5 600 ont été blessées dans le séisme ayant touché la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech.

Les catastrophes naturelles qui ont touché le Maroc, le 8 septembre dernier et la Libye, deux jours après ont ému la communauté internationale. Le Luxembourg a décidé de fournir une aide aux deux pays. Le Grand-Duché apporte une contribution de 600 000 euros à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en réponse à ses appels d’urgence en faveur des victimes du séisme au Maroc et de la tempête en Libye.

De par cette aide, le pays fournira une assistance essentielle et de base, une assistance en matière de santé et soins, y compris l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que de services de protection et de prévention à 700 000 personnes touchées au Maroc et en Libye.