Angela Merkel : Aider la Grèce oui, mais sous certaines conditions

La chancelière a posé vendredi ses conditions à une aide à la Grèce, activée seulement si «la stabilité de l'euro dans son ensemble» est menacée et si Athènes présente «un programme d'économies crédible».

L'Allemagne est le plus gros contributeur du plan d'aide. (AFP)

La chancelière, qui a fait une brève allocution après que le gouvernement grec eut officiellement demandé le soutien financier de ses partenaires de la zone euro et du Fonds monétaire international (FMI), a posé un certain nombre de conditions, alors même qu'Athènes et d'autres pays européens considèrent que le versement de fonds à la Grèce est quasiment chose faite.