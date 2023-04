Le secteur d'aides et de soins craint de manquer de personnel

Les membres de la COPAS emploient plus de 12 000 personnes.

«Depuis la pandémie de Covid, il est de plus en plus difficile de recruter de nouveaux collaborateurs dans le secteur de la santé et des soins», relate Marc Fischbach, le président de la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins (COPAS), ce mercredi, après la présentation des ses propositions en vue des prochaines législatives.

Or, avec le vieillissement de la population au Luxembourg «et le départ de la retraite dans les prochaines années d'une partie du personnel, le besoin de main-d'œuvre sera plus important que les années passées», assure-t-il.

Prévoir davantage de passerelles entre les formations

Le marché du travail étant déjà tendu au sein de la Grande Région, recruter dans les pays voisins est compliqué. La COPAS réclame au gouvernement la mise en place d'une grande campagne de sensibilisation pour donner goût aux enfants de se tourner vers les professions de santé et de soins mais aussi de revoir les formations actuelles, afin de prévoir davantage de passerelles entre elles.

Pour le président de la COPAS, le lancement à la prochaine rentrée scolaire d'un certificat de capacité professionnelle (CCP) assistant d'accompagnement au quotidien est «une très bonne nouvelle. Il nous faut former des jeunes au Luxembourg pour ce métier». La confédération aimerait également une formation de technicien en soins, qui serait un intermédiaire entre l'aide-soignant et l'infirmier. «Il y a des besoins concrets dans les maisons de soins et autres structures», souligne-t-il.