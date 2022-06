Covid au Luxembourg : Les entreprises n'ont plus quelques jours pour demander une aide financière

LUXEMBOURG – Les entreprises des secteurs touchés par la pandémie peuvent demander l'«aide pour coûts non couverts» et l’«aide de relance» pour la période de mars 2022 à juin 2022 inclus et ce, jusqu'à mercredi prochain.

Ces aides concernent l'horeca (hôtels, bars et restaurants), les discothèques, le secteur de l'événementiel et les services traiteurs. Foto: Snack in Joy

L’«aide pour coûts non couverts» et l’«aide de relance» couvrant la période de mars 2022 à juin 2022 inclus arrivent à expiration le 15 juin 2022. C'est ce qu'indique ce mercredi la Direction des classes moyennes, dans un communiqué. Pour rappel, ces aides mises en place dans le contexte du Covid concernent l'horeca (hôtels, bars et restaurants), les discothèques, le secteur de l'événementiel et les services traiteurs.

Les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires et qui n’ont pas encore soumis de demande d’indemnité peuvent introduire une telle demande sous forme digitale jusqu’au 15 juin 2022, au plus tard. Elles doivent être accompagnées d’une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires subie au cours du mois de juin.

Le formulaire pour introduire une demande est disponible sur Guichet.lu. Des fiches d'information expliquant les démarches relatives aux différentes mesures de soutien peuvent également y être consultées. Les demandes peuvent être introduites à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu accessible grâce à un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique.

À noter que le régime de chômage partiel pour les entreprises relevant des secteurs touchés par le Covid s'arrête aussi le 30 juin. Les dernières demandes avaient été introduites en mai.

Les trois cas de chômage partiel