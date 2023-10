Guerre en Ukraine: L’aide à Israël «ne viendra pas contrecarrer» le soutien à l’Ukraine

Près de 500 millions d’euros ont été promis mercredi à l’Ukraine pour l’aider à déminer de vastes parties de son territoire infestées par des mines et d’autres engins explosifs, lors d’une conférence de donateurs en Croatie. «Les pays participants, trente-quatre au total, ont exprimé leur soutien politique clair à l’Ukraine», a déclaré en conférence de presse le vice-Premier ministre croate Davor Bozinovic, et «le montant total de ces promesses s’élève à près d’un demi-milliard d’euros» (531 millions de dollars). Des pays ont aussi promis des équipements, du matériel et l’envoi d’experts.