«Aidez-moi!»: une ado kidnappée est sauvée grâce à sa pancarte

Il aura fallu du courage, de la chance et la présence d’un Bon Samaritain pour sauver une jeune fille de 13 ans de son kidnappeur dans le sud de la Californie, aux États-Unis. L’adolescente avait été enlevée au Texas et a profité de l’absence de son agresseur pour écrire un message «Aidez-moi!» sur un morceau de papier, un geste qui a permis à un passant d’alerter la police, selon des informations de divers médias américains .

«Visiblement émue et en détresse»

Trois jours plus tard, l’homme se rend dans une laverie automatique à Long Beach, en Californie, laissant l’adolescente enfermée dans le véhicule. Cette dernière en profite pour brandir un morceau de papier avec l’inscription «Help-me!» («Aidez-moi!») depuis l’intérieur de la voiture. Un passant qui a aperçu la pancarte a alors appelé les secours, qui ont pu venir en aide à l’adolescente «visiblement émue et en détresse» selon l’un des policiers.

Le suspect a été retrouvé alors qu’il lavait les vêtements de la victime. Il a été arrêté et inculpé pour enlèvement et transport d'un mineur dans l'intention de se livrer à une activité sexuelle criminelle. Détenu à la prison fédérale Metropolitan, dans le centre de Los Angeles, il comparaîtra devant le tribunal dans le courant du mois. S’il est reconnu coupable, il risque une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

Après avoir relevé son identité, la police a appris que le suspect était recherché pour un cambriolage au Texas et qu’il était considéré armé et dangereux. Il avait notamment déjà été condamné pour vol et possession de stupéfiants. Dans son véhicule, la police a trouvé une arme factice, un couteau et une paire de menottes.