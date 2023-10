AIE: La soif d’énergies fossiles menace les objectifs climatiques

Manifestation contre les énergies fossiles le 17 septembre 2023 à New York.

Malgré le bond «phénoménal» des énergies propres, la demande d’énergies fossiles devrait rester «trop élevée» pour respecter les objectifs les plus ambitieux destinés à contenir le réchauffement planétaire, souligne l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à un mois de la conférence climatique de la COP28.

Dans son nouveau rapport annuel publié mardi, l’AIE estime que «dans l’état actuel des choses, la demande de combustibles fossiles devrait rester bien trop élevée» pour maintenir l’objectif climatique le plus ambitieux de l’Accord de Paris de 2015. Il vise à limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

«Politiques plus fortes»

«La transition vers une énergie propre est en cours dans le monde entier et elle est inévitable. Ce n’est pas une question de «si», c’est juste une question de «quand» – et le plus tôt sera le mieux pour tout le monde», a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, en commentant dans un communiqué la sortie de ce rapport, une projection du monde de l’énergie en 2030.