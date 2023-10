Aime Simone à la Rockhal: «Je me suis toujours mis la pression, depuis le début»

«L’essentiel»: Votre deuxième album, «Oh Glory», est sorti en mai dernier. C’est un projet artistique global, le fruit d’une longue réflexion?

Aime Simone: Oui, il y a eu une réflexion par rapport à ce que je voulais faire, à la direction que je voulais prendre en termes de sonorités, de messages. Ça a pris presque trois ans de parvenir à faire éclore ce projet. Le premier album était plus impulsif et instantané, car tout avait était fait en trois mois.

Vous êtes-vous mis la pression?

En réalité, je me suis toujours mis la pression, depuis le début. Le côté plus clean du deuxième album vient du fait que j’ai évolué entre-temps, j’ai appris des techniques de production et de mix. Le premier album, j’étais en indépendant et je l’ai mis en ligne. Dans l’industrie, il y a une stratégie à construire avant de le sortir.

Comment composez-vous?

Je travaille toujours en duo avec ma compagne Sonja Fix, une artiste américaine. On a imaginé et créé tout le projet ensemble. Il n’y a pas d’autres personnes sur le projet.

La pochette du disque a été conçue avec une IA. Comment l’avez-vous imaginée?

Nous avons utilisé des centaines d’images de référence qui constituent notre univers, de l’ancien blog de Sonja, des images dystopiques d’une ère post-soviétique, trashy, sexy, violentes, en noir et blanc, qu’on a mélangées avec des images de la Belle Époque à Paris, avec de l’opulence, des ornements et des dorures. On a demandé à l’IA de sortir des images, auxquelles on a mêlé des textes, des poèmes et on a généré 2000/3000 images parmi lesquelles on en a choisi une, qu’on a retouchée et colorée. Des amis graphistes de Berlin nous ont aidés à utiliser cette technologie qui était toute nouvelle à l’époque. Je crois à la fusion des choses, il faut utiliser ce qui existe. Même si je pense que l’IA n’arrivera jamais à saisir les doubles sens derrière les paroles, les lectures multiples.

Vous qualifiez votre style de post-pop.

Oui, l’idée est de retrouver l’essence d’une chanson, d’être au service de l’émotion et de l’impact qu’une chanson peut avoir. Plutôt que d’habiller les productions pour les rendre plus «radio friendly» et être dans les charts.

La tournée a débuté récemment. Comment vous sentez-vous?

Il y a eu une petite tournée en mai puis j’ai enchaîné avec les festivals durant l’été. Après une petite pause, j’appréhendais un peu le fait de repartir pendant trois mois sur la route. Mais ça a vite été balayé, car je suis toujours excité à l’idée de proposer des choses différentes, de faire évoluer mon show. C’est émouvant de retrouver un public qui est toujours bienveillant vis-à-vis de moi. Il y a des moments très forts.

Vous serez à la Rockhal le 30 octobre. Êtes-vous déjà venu jouer au Luxembourg?

Non, ce sera la première fois. Une des choses que j’adore avec la tournée, c’est le fait de découvrir plein de pays et de villes où je ne suis encore jamais allé auparavant et de rencontrer des gens que je n’aurais pas rencontrés sans cela. Donc j’ai hâte de venir au Luxembourg!