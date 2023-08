Aimène, le frontalier blessé par un «bean bag», va mieux

Ses proches parlent d'un «miraculé». Aimène Bahouh, 25 ans, gravement blessé à la tête à la fin du mois de juin par un projectile du RAID, de type «bean bag», est sorti du coma, où il a passé plus de trois semaines. Il a pu rentrer chez lui la semaine dernière et poursuit désormais sa longue rééducation. Un soulagement pour sa famille et ses amis. «Les médecins ont dit qu'il revient de très loin» confie une source proche de la famille, au sujet du jeune homme employé depuis plus d'un an par la société de sécurité G4S, au Luxembourg.