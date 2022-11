Sondage : Aimez-vous la jupe trouée de la reine Letizia?

Une tenue qui n’a pas manqué de faire réagir sur Instagram et qui est loin d’avoir fait l’unanimité: «Horrible», «Totalement loupé», commentent des internautes. «Elle a voulu attirer l’attention sur son look et non sur son travail. Aujourd’hui, on a davantage parlé de sa jupe H&M que de l’événement auquel elle a participé. C’est vraiment nul», regrette une utilisatrice.