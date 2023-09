Elles refusent de s’asseoir sur du vomi, le pilote les vire de l’avion

La compagnie aérienne est en train de mener une enquête interne après l’incident. AFP

«Nous sommes en train d’examiner cette grave affaire en interne et avons pris contact directement avec les clientes, car nos procédures n’ont pas été suivies correctement». Contactée par CNN, la compagnie Air Canada semble être dans ses petits souliers, après un incident surréaliste survenu il y a près de deux semaines, à bord d’un de ses avions. Le 29 août, une internaute nommée Susan Benson s’est fendue d’un témoignage édifiant sur Facebook. Cette femme était à bord du vol qui reliait, le 26 août, Las Vegas (USA) à Montréal (Canada).

Elle raconte que lors de l’embarquement, des passagères étaient bien empruntées au moment de s’installer dans leur siège. Et pour cause: lors du vol précédent, quelqu’un avait vomi dans son siège, et le nettoyage effectué par le personnel laissait clairement à désirer. «Ça sentait mauvais (…) Quand les passagères, clairement énervées, ont essayé d’expliquer à l’hôtesse de l’air que le siège et la ceinture étaient humides et qu’il y avait encore des traces de vomi dans la zone, elle s’est platement excusée mais a expliqué que l’avion était plein et qu’elle ne pouvait rien faire», écrit Susan.

Refusant catégoriquement de rester assises à cet endroit pendant cinq heures, les passagères ont fait intervenir un(e) responsable, qui leur a donné la même réponse. «Les passagers ont demandé si elles pouvaient au moins avoir des couvertures pour s’asseoir dessus et des lingettes pour nettoyer elles-mêmes», raconte l’internaute. Selon celle-ci, le personnel a obtempéré «à contrecœur». La situation a pris une tournure inattendue quand le pilote est intervenu. Il s’est agenouillé près des passagères et leur a donné deux options: «Elles pouvaient quitter l’avion de leur propre chef et trouver un autre vol à leurs frais, ou elles étaient escortées par les services de sécurité et inscrites sur une liste de personnes interdites de vol».

«Elles n’ont rien fait de mal»

La raison? Les voyageuses s’étaient montrées impolies envers le personnel, a argumenté le commandant de bord. Soutenues par d’autres passagers, les deux femmes ont tenté de s’expliquer, en vain. Quelques instants plus tard, elles étaient virées de l’avion par des membres de la sécurité. «Je n’ai aucune idée si elles ont été placées sur la liste des personnes interdites de vol ou non. Je ne peux m’empêcher de penser à ces deux femmes. Elles n’ont rien fait de mal», écrit Susan, outrée. Sa publication a été partagée plus de 6 200 fois, éveillant l’intérêt des médias nord-américains.