Grève des contrôleurs : Air France annule 55% de ses court et moyen-courriers ce vendredi

Air France a décidé d’annuler 55% de ses vols court et moyen-courriers et 10% de ses long-courriers vendredi, en raison d’une grève des contrôleurs aériens français, a annoncé mercredi la compagnie. «Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure», a ajouté Air France, dans un communiqué, en soulignant que «les clients concernés par des vols annulés seront notifiés individuellement par SMS et e-mail».