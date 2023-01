«Le Suppléant» : Air New Zealand raille le prince Harry après une incohérence

«Nous lui avons dit, «quitte le Mexique maintenant: un tout autre niveau de harcèlement est sur le point de s’abattre sur toi, donc viens en Grande-Bretagne. Maintenant», écrit le prince dans son livre publié mardi. «Air New Zealand, première classe, réservé et payé par Meg», détaille-t-il.

«Voici la SussexClass»

La compagnie aérienne a réagi en affirmant qu’elle n’opérait pas cette ligne entre les deux pays et que ses services haut de gamme s’appelaient «Business Premier» et non première classe. «Voici la #SussexClass, apparemment bientôt disponible», a raillé Air New Zealand sur Facebook et Twitter, en référence aux titres de noblesse du couple.