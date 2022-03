Rhénanie-Palatinat/Sarre : Air Rescue fête 10 ans de secours transfrontaliers

LUXEMBOURG/GRANDE RÉGION - Cela fait 26 ans que Luxembourg Air Rescue existe, mais ce jeudi cela fait pile 10 ans que son hélicoptère traverse la frontière pour des opérations de secours en Rhénanie-Palatinat et en Sarre.

Ce jeudi, Luxembourg Air Rescue célèbre 10 ans d'interventions transfrontalières via les airs. En effet c'est en 2005 que son hélicoptère de secours a commencé à se rendre en Rhénanie-Palatinat et en Sarre en cas d'accidents graves. «Il a décollé plus de 7 000 fois. Pour des AVC, des crises cardiaques, des accidents de voiture ou même des naissances. Beaucoup de personnes dans la Grande Région lui doivent la vie», détaille René Closter, président de la LAR, en marge d'une conférence de presse, ce jeudi matin, à Nittel, en Allemagne.

Luxembourg Air Rescue dispose de trois hélicoptères. Deux sont basés aux hôpitaux de garde de Luxembourg-Ville et d’Ettelbruck et le troisième est stationné à l’aéroport du Findel. C'est ce dernier qui intervient pour des missions de sauvetage en Rhénanie-Palatinat et en Sarre. 7 000 interventions en 10 ans, cela revient à 700 sorties par an, une soixantaine par mois et donc environ deux par jour.