Lex Delles : «Airbnb n'est pas une mauvaise idée en soi»

DIFFERDANGE – Lex Delles, ministre du Tourisme et des Classes moyennes, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine du 5 septembre.

La séquence du 7 septembre

La saison touristique 2022 est «très positive». «On a vu dès les mois d'avril-mai qu'il y avait beaucoup plus de recherches sur Internet concernant le Luxembourg comme destination, explique Lex Delles. Par rapport à 2019, qui était une année record, on est à -13% pour l'hôtellerie. Les chiffres pour les campings sont formidables, avec le beau temps».

Concernant sa stratégie pour le tourisme, Les Delles veut que le Luxembourg passe un cap et ne soit plus seulement une destination pour une journée.

Au sujet d'Airbnb, le ministre estime que la «sharing economy» (économie du partage en français) n'est «pas une mauvaise chose en soi». Mais il rappelle que le site ne doit pas exercer une concurrence déloyale par rapport aux hôteliers, en ne respectant pas la règlementation ou la TVA. À ce titre, un projet de loi prévoit qu'une personne qui met en location son logement plus de trois mois doit demander une autorisation, tout comme un hôtelier ou un camping.

Place aux questions décalées. S'il était un patron de food-truck, le ministre vendrait des Kniddelen (sortes de gnocchis). Son premier job a été d'enlever les mauvaises herbes pour une commune. Avec sa première paie, il est allé manger au restaurant avec sa mère et son grand-père.

La séquence du 6 septembre

Devenir ministre, forcément, ça vous bouscule un quotidien. «J'ai moins de temps pour les amis qui me sont très chers», répond Lex Delles, ministre du Tourisme et des Classes moyennes. Même les relations avec l'entourage sont un peu perturbées, glisse dans un sourire le jeune homme politique: «J'essaye vraiment d'éviter les discussions sur les sujets politiques». Un quotidien marqué, plus largement, par un contact permanent avec les gens sur le terrain: «Je ne saurais pas survivre en politique sans ça».

Concrètement, ces derniers mois, Lex Delles juge «formidable» le niveau de création d'entreprises au Grand-Duché. «Nous sommes dans une après-crise, les gens ont des idées pour se lancer. C'est une mission principale, on soutient l'entreprenariat, les indépendants, les personnes qui veulent se lancer…».

Avec en toile de fond la gestion des finances de l'État. «Les 3,2 milliards d'euros dépensés pendant le Covid n'étaient pas prévus, ni les 900 millions d'euros du pacte de solidarité. Il faut gérer, le budget de l'État est très important, perdre le triple A auprès des agences de notation serait très difficile pour le Luxembourg». Et l'indexation dans tout cela? «C'est l'outil le plus important pour garder la paix sociale», estime Lex Delles.

La séquence du 5 septembre

Ministre du Tourisme et des Classes moyennes, Lex Delles est également, depuis quelques semaines, président du DP. Une mission de confiance alors que se profilent des élections majeures pour le Grand-Duché. «Il faut poursuivre l’idée du DP, ce n’est pas maintenant que le nouveau président, Lex Delles, va réinventer toutes les convictions», explique-t-il. Pour être un bon homme politique, «le plus important c’est être à l’écoute, travailler ensemble et prendre des décisions pour faire avancer les choses».

Trop tôt, néanmoins, pour annoncer un quelconque plan de coalition à la tête du pays. «Nous travaillons sur notre programme et une coalition se fait toujours sur des sujets, il faut trouver des accords. On ne va pas dans un gouvernement juste pour aller gouverner, mais pour travailler et avancer. La politique n’est pas une fin en soi».

Pour Lex Delles le passionné, «le temps des élections est toujours quelque chose de magique». Un petit clin d’œil sympa à la chanson Kind of Magic, de Queen. «J’adore Queen. Quand j’étais petit mon père avait un CD, parfois j’allais le voler, je n’avais pas toujours le droit de le toucher pour ne pas le griffer».

